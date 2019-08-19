На Урале предприятие оштрафовано на 8 миллионов рублей за загрязнение почвы
Сегодня, 17:28Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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После совместной проверки природоохранной прокуратуры и Департамента Росприроднадзора было установлено, что муниципальное унитарное предприятие «Новые технологии Белоярского городского округа» нарушило требования законодательства об охране окружающей среды, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий стало известно, что в ноябре 2018 года предприятие сливало неочищенные сточные воды на земельный участок, который находился в природоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание местности на площади более трёх тысяч квадратных метров. Нанесённый почве ущерб специалисты оценили в сумму более чем 8 млн рублей.
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Белоярский районный суд с иском к МУП «Новые технологии Белоярского городского округа» с требованием устранить выявленные нарушения и компенсировать материальный ущерб. Суд возложил на предприятие обязанность провести рекультивацию повреждённой почвы и оштрафовал на сумму в 8,1 млн рублей.
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