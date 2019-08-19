На Урале предприятие оштрафовано на 8 миллионов рублей за загрязнение почвы

В ходе надзорных мероприятий стало известно, что в ноябре 2018 года предприятие сливало неочищенные сточные воды на земельный участок, который находился в природоохранной зоне реки Пышма. В результате произошло заболачивание местности на площади более трёх тысяч квадратных метров. Нанесённый почве ущерб специалисты оценили в сумму более чем 8 млн рублей.