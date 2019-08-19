Синоптики обещают тагильчанам дождливое начало недели
Сегодня, 08:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, в начале недели будет теплая, но дождливая погода.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник ожидается до +18 градусов в дневные часы, дождь с грозами, ветер — до восьми метров в секунду.
Во вторник, 20 августа, синоптики обещают тагильчанам до +16 градусов днем и +14 градусов ночью. Вновь дождь с грозами, ветер — до шести метров в секунду.
В среду днем ожидается потепление до +20 градусов, без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.
В четверг синоптики обещают +22 градуса днем, переменная облачность. Ночь +9 градусов.
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