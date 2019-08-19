Синоптики обещают тагильчанам дождливое начало недели

В понедельник ожидается до +18 градусов в дневные часы, дождь с грозами, ветер — до восьми метров в секунду.

Во вторник, 20 августа, синоптики обещают тагильчанам до +16 градусов днем и +14 градусов ночью. Вновь дождь с грозами, ветер — до шести метров в секунду.

В среду днем ожидается потепление до +20 градусов, без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки +11 градусов.