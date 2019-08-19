В Свердловской области почти 31,5 тысячи человек пострадали от нападения клещей
Сегодня, 19:28Здоровье и экологияФото: pixabay
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Почти 31,5 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей в этом сезоне. По данным Роспотребнадзора, эта цифра не превышает среднемноголетние показатели.
Среди 31426 пострадавших от укусов насекомых, 5601 ребенок. С клещевым энцефалитом в медучреждения госпитализированы 297 свердловчан, диагноз был подтвержден у 66 человек. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 527 человек, диагноз был подтверждён у 380 человек.
В лабораториях было исследовано 12544 клещей. В регионе было проведено 225581 вакцинаций и 337111 ревакцинаций против клещевого энцефалита.
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