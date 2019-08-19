В Свердловской области почти 31,5 тысячи человек пострадали от нападения клещей

Среди 31426 пострадавших от укусов насекомых, 5601 ребенок. С клещевым энцефалитом в медучреждения госпитализированы 297 свердловчан, диагноз был подтвержден у 66 человек. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 527 человек, диагноз был подтверждён у 380 человек.