Администрацию Горноуральского ГО обязали ликвидировать несанкционированные свалки

Проведенная прокуратурой проверка выявила на территории округа многочисленные свалки твердых бытовых отходов.
Согласно законодательству, территории муниципальных образований должны регулярно очищаться от отходов. Однако органы местного самоуправления требования не выполняли.
В связи с тем, что свалки подвергают отрицательному воздействию качество жизни населения, создают угрозу загрязнения почвы, растительного покрова и лесных насаждений, прокуратура обратилась с иском в суд о возложении обязанности по ликвидации свалок.
Ленинским районным судом Нижнего Тагила исковые требования были удовлетворены.
В 2020 году после вмешательства прокуратуры администрацией Горноуральского ГО во исполнение решений суда были ликвидированы свалки в селах Петрокаменское, Краснополье и Николо-Павловское, поселках Большая Лая и Первомайский, деревнях Анатольская, Лайском пруду.
В общей сложности было очищено 11 тысяч квадратных километров земельных участков. Объем ликвидированных отходов составил больше 1,5 тысяч кубических метров.
Напомним, ранее стало известно, что с января 2019 года в Нижнем Тагиле было ликвидировано 63 несанкционированные свалки и еще девять в Горноуральском ГО.