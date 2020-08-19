В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе

В Нижнем Тагиле три дня подряд была превышена концентрация формальдегида в воздухе

Сегодня, 13:47Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле с 12 по 14 августа в воздухе было зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида.

Согласно данным ФБГУ «Уральское УГМС», с 12 августа 13.00 по 13 августа 13.00 отмечался повышенный уровень загрязнения. Он составил два ПДК.

С 13 августа 13.00 по 14 августа 07.00 концентрация немного уменьшилась и составила 1,6 ПДК.

Напомним, ранее TagilCity.ru составило рейтинг самых опасных веществ, которые выбрасываются в воздух Нижнего Тагила. В 2019 году количество выбросов формальдегида составило четыре тонны. При этом разовая его ПДК составляет 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Одними из источников выбросов являются «Уралхимпласт», который выбросил за 2019 год 3,6 тонны, а также ЕВРАЗ-НТМК — 396 килограммов.

Формальдегид, как правило, применяется при изготовлении пластмасс. Его воздействие может привести к отеку гортани, бронхиту, пневмонии, раку кожи, онкологическим заболеваниям дыхательной системы, ЖКТ и простаты, а также провоцирует мутации органов плода в утробе матери. Кроме того, вещество влияет на нервную систему.

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