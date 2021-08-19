Лечащую COVID-19 смесь для вейпа изобрел ученый из Екатеринбурга

Лечащую COVID-19 смесь для вейпа изобрел ученый из Екатеринбурга
Лечащую COVID-19 смесь для вейпа изобрел ученый из Екатеринбурга
Сегодня, 16:02Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Ингаляционную смесь для лечения коронавируса изобрел ученый из Екатеринбурга Евгений Федотиков. Препарат можно использовать в небулайзерах и вейпах.

Таких разработок в России еще не было. Растительное средство основано на экстракте вереска, который занесен в Красную книгу. Евгений выращивает сырье в пробирке в лаборатории, пишет Е1.

Также изобретение может использоваться для отказа от курения за счет использования вейпов. Ученый получил грант в 500 тысяч рублей для доработки препарата, он планирует запатентовать его и выпускать на рынок.

Напомним, в Свердловской области обновился рекорд по суточной смертности от коронавируса. С 18 по 19 августа от инфекции скончалось 32 жителя региона.

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Екатеринбург
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