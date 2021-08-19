Производство вакцины «Спутник V» стартовало на заводе в Новоуральске

Завод «Медсинтез» в Новоуральске начал разработку вакцины от COVID-19 практически в самом начале пандемии. В данный момент там выпущены тестовые партии «Спутника V», сообщил на брифинге со СМИ Павел Креков.
Он отметил, что уральский завод только выходит на проектную мощность, и это никак не скажется на поставках вакцины в регион.
По словам заместителя губернатора, в данный момент на Среднем Урале имеется запас вакцины — порядка 150 тысяч доз.
Напомним, 18 августа глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что регион перешагнул рубеж в 1 миллион вакцинированных от COVID-19 свердловчан. По его словам, в прививочной кампании приняли участие около трети жителей Среднего Урала.