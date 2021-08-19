«Русь» оштрафована за реализацию нелегального алкоголя в Свердловской области

«Русь» оштрафована за реализацию нелегального алкоголя в Свердловской области
«Русь» оштрафована за реализацию нелегального алкоголя в Свердловской области
Сегодня, 18:13Здоровье и экологияФото: 1МI
Прокуратура выявила нарушения при реализации алкогольной продукции в деятельности ООО «Русь».

Было установлено, что у предприятия имеется лицензия на продажу алкоголя на территории Свердловской области, но помещение, где хранились горячительные напитки, нигде не фигурировало.

В связи с этим, прокуратура Артинского района возбудила уголовное дело. Областной суд оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, в Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.

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