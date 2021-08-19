Свердловским педагогам без прививки рекомендовано сдавать ПЦР-тесты

Сотрудники образовательных учреждений не будут отстранены от работы за отказ делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

Ранее сотрудники школ и детских садов жаловали на то, что руководство грозилось отстранить их от работы, если они не будут привиты до 1 сентября 2021 года без сохранения заработной платы. Данное заявление опроверг Павел Креков. Он уточнил, что приказа о принудительной вакцинации никто не выпускал. Руководитель учреждения может перевести работника на «удалёнку», а если это не возможно, то еженедельно обеспечивать ПЦР-тестирование. Региональный вице губернатор подчеркнул, что большая часть педагогов уже поставила прививку. Напомним, воспитателей, которые отказываются ставить прививку от коронавируса, грозятся отстранить от работы в Екатеринбурге. Об этом работников дошкольного учреждения предупредили письменно. Уральским воспитателям грозит отстранение от работы без прививки от COVID-19

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