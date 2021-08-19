Всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей до 3 лет зафиксирован на Урале

Всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей до 3 лет зафиксирован на Урале
Всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей до 3 лет зафиксирован на Урале
Сегодня, 14:33Здоровье и экологияФото: 1МI
Рост заболеваемости коронавирусной инфекции произошел среди свердловчан в возрасте до 3 лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на очередой встрече со СМИ.

По словам Павла Крекова, в регионе наблюдается небольшой подъем заболеваемости COVID-19 среди малышей от 0 до 3 лет. В большинстве случаев они заражаются от взрослых, то есть в семейном очаге.

Также замгубернатора сообщил, в регионе имеется в наличии порядка 150 тысяч доз вакцины от коронавируса. К производству препарата «Спутник V» приступил завод «Медсинтез» в Новоуральске, где разработка вакцины началась еще в начале пандемии.

Напомним, 19 августа 2021 года в Свердловской области обновлен рекорд по суточной смертности среди пациентов с коронавирусом. В период с 18 по 19 августа умерли 32 свердловчанина.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьдетиздоровьезаболеваемостьросткоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы