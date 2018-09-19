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Кластер для переработки мусора появится в Свердловской области в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кластер для переработки мусора появится в Свердловской области в 2019 году

Сегодня, 07:00Здоровье и экология
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