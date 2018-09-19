Кластер для переработки мусора появится в Свердловской области в 2019 году
Сегодня, 07:00Здоровье и экология
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На территории Свердловской области ведётся подготовительная работа для создания экотехпарка, который поможет решить проблему с мусором и облегчит переработку отходов. Появление кластеров ожидается в 2019 году.
Земельный участок для первого в регионе кластера для сортировки и переработки ТБО уже выбран. Следующими на очереди являются установление договорённостей с управляющими компаниями, которые займутся проработкой технической составляющей проекта, и поиск инвесторов.
Как сообщают «Вечерние Ведомости», законодательство по экотехпаркам находится на завершающей стадии принятия. К 2019 году Свердловская область будет полностью подготовлена к появлению производственных площадок, которые будут решать не только вопрос сбора, но и вопрос переработки мусора.
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