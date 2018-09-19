Кластер для переработки мусора появится в Свердловской области в 2019 году

Земельный участок для первого в регионе кластера для сортировки и переработки ТБО уже выбран. Следующими на очереди являются установление договорённостей с управляющими компаниями, которые займутся проработкой технической составляющей проекта, и поиск инвесторов.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», законодательство по экотехпаркам находится на завершающей стадии принятия. К 2019 году Свердловская область будет полностью подготовлена к появлению производственных площадок, которые будут решать не только вопрос сбора, но и вопрос переработки мусора.