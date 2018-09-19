Концентрация взвешенных веществ в атмосфере Екатеринбурга превысила норму
Сегодня, 08:00Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На протяжении лета в атмосфере Екатеринбурга экологи фиксировали повышенный уровень формальдегида. За период с 14 по 17 сентября к нему добавились взвешенные вещества.
Сюжеты: Екатеринбург
С середины июня 2018 года в атмосфере Екатеринбурга фиксировалось повышенное содержание формальдегида. Согласно данным экологов, с 10 по 16 сентября индекс содержания этого вещества составлял 1,7, тогда как нормой считается уровень в 0,5.
Как сообщает ИА «Политсовет», с 14 по 17 сентября помимо формальдегида в атмосфере были обнаружены взвешенные вещества.
За истекший период в городе отмечен стандартный индекс взвешенных веществ, равный 3,4, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы,сообщили специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей