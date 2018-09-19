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Концентрация взвешенных веществ в атмосфере Екатеринбурга превысила норму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Концентрация взвешенных веществ в атмосфере Екатеринбурга превысила норму

Сегодня, 08:00Здоровье и экология
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