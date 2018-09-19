Концентрация взвешенных веществ в атмосфере Екатеринбурга превысила норму

С середины июня 2018 года в атмосфере Екатеринбурга фиксировалось повышенное содержание формальдегида. Согласно данным экологов, с 10 по 16 сентября индекс содержания этого вещества составлял 1,7, тогда как нормой считается уровень в 0,5.

Как сообщает ИА «Политсовет», с 14 по 17 сентября помимо формальдегида в атмосфере были обнаружены взвешенные вещества.