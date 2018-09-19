Сезон заболеваемости ОРВИ начался в Свердловской области

За период с 10 по 16 сентября в Свердловской области зарегистрированы 27,2 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.

Как отмечают медики, среди данного количества случаев гриппа не отмечено. Наибольший прирост заболевших наблюдается среди жителей региона в возрасте от 7 до 17 лет, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Также за прошедшую неделю в Свердловской области отмечены 493 случая заболеваемости с предварительным диагнозом «пневмония».