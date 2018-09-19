Сезон заболеваемости ОРВИ начался в Свердловской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 27 тыс. случаев заболевания ОРВИ зарегистрированы на территории Свердловской области за прошедшую неделю. Рост числа заболевших медики связывают с началом сезонного подъёма ОРВИ негриппозной этиологии.
За период с 10 по 16 сентября в Свердловской области зарегистрированы 27,2 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.
Как отмечают медики, среди данного количества случаев гриппа не отмечено. Наибольший прирост заболевших наблюдается среди жителей региона в возрасте от 7 до 17 лет, сообщает «Вечерний Екатеринбург». Также за прошедшую неделю в Свердловской области отмечены 493 случая заболеваемости с предварительным диагнозом «пневмония».
Показатель заболеваемости составил 11,8 на 100 тыс. населения. Это на уровне прошлой недели и на 7% выше среднемноголетних данных,сообщили представители Роспотребнадзора.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей