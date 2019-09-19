Хирурги Нижнего Тагила провели уникальную операцию при раке прямой кишки

Операция по эмболизации ветвей прямокишечной артерии при раке прямой кишки, осложненном кровотечением, была сделана 90-летней женщине. Сосудистые хирурги смогли полностью остановить кровотечение, и на пятый день пациентка была выписана домой.

Суть операции состоит в том, что один или несколько кровеносных сосудов закупориваются с помощью эмболизирующих веществ, которые вводятся через катетер. Такая процедура делается на специальном оборудовании – на С-дуге ARXM Ренекс Гелпик.