Похолодание и дожди обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В пятницу, 20 сентября, синоптики обещают до +8 градусов днем и +4 градуса в ночные часы. Небольшой дождь, ветер — до 10 метров в секунду.

В субботу днем ожидается до +11 градусов, в ночные часы обещают +1 градус. Переменная облачность, возможны дожди.