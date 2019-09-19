Похолодание и дожди обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 09:07Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Гисметео, в конце недели тагильчан ждут дожди и похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 20 сентября, синоптики обещают до +8 градусов днем и +4 градуса в ночные часы. Небольшой дождь, ветер — до 10 метров в секунду.
В субботу днем ожидается до +11 градусов, в ночные часы обещают +1 градус. Переменная облачность, возможны дожди.
В воскресенье в дневное время столбик термометра поднимется до отметки +7 градусов, дожди. Ночью ожидается +2 градуса.
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