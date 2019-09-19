Ученые назвали допустимую норму алкоголя в день
Сегодня, 09:20Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эксперты Школы медицины Юго-Восточного университета в Китае выяснили допустимую норму алкоголя в день, пишут «Новые известия».
В день допускается употребление 20 граммов алкоголя, что эквивалентно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 миллилитров крепких спиртных напитков. Также ученые выяснили, что употребление спиртного связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. Быть осторожными с алкоголем рекомендуют людям с диабетом, сообщают «Известия».
Ранее сообщалось, что 51% россиян готовы праздновать корпоративы без спиртного, а 15% россиян выступили против праздников без алкоголя.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей