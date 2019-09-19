Ученые назвали допустимую норму алкоголя в день

В день допускается употребление 20 граммов алкоголя, что эквивалентно полутора банкам пива, бокалу вина или 50 миллилитров крепких спиртных напитков. Также ученые выяснили, что употребление спиртного связано со снижением уровня жиров и инсулина в крови. Быть осторожными с алкоголем рекомендуют людям с диабетом, сообщают «Известия».