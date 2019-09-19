Уральские синоптики предупреждают о ночных заморозках
Сегодня, 18:04Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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20-22 сентября в Свердловской области ожидаются ночные заморозки, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Температура воздуха и на поверхности почвы составит от 0 до -3 градусов. При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей Нижнего Тагила просят звонить в ЕДДС по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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