В Минздраве заявили о возможном росте числа заболевших онкологией в ближайшие 10 лет

По данным ВОЗ, к 2030 году число случаев онкологии вырастет на 18-20%. При этом за предыдущие 10 лет число заболевших онкологией уже увеличилось на 23%. Однако число летальных исходов не возросло и составляет 197,9 случаев на 100 тысяч населения. К 2024 году в России планируется снизить число летальных исходов до 185 случаев на 100 тысяч человек.