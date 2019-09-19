В Минздраве заявили о возможном росте числа заболевших онкологией в ближайшие 10 лет
Сегодня, 09:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что в мире в ближайшие 10 лет на 20% увеличится число заболевших онкологией, пишет «Интерфакс».
По данным ВОЗ, к 2030 году число случаев онкологии вырастет на 18-20%. При этом за предыдущие 10 лет число заболевших онкологией уже увеличилось на 23%. Однако число летальных исходов не возросло и составляет 197,9 случаев на 100 тысяч населения. К 2024 году в России планируется снизить число летальных исходов до 185 случаев на 100 тысяч человек.
Каприн также подчеркну, что основным оружием борьбы с онкологией является раннее диагностирование.
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