В свердловских магазинах проверят мясо, рыбу и молоко

В ходе мероприятий будет проверено мясо: говядина, свинина, баранина, также специалисты проверят рыбу и молочную продукцию. Целью мероприятия является выявление фальсификата и продукции, не соответствующий требованиям.

В ходе проверок будут взяты пробы продукции как в небольших торговых точках, так и крупных сетевых магазинах. Образцы направят в лабораторию для исследования.