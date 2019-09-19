В свердловских магазинах проверят мясо, рыбу и молоко
Сегодня, 10:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Россельхознадзор и Комитет общественного контроля проводят совместные проверки в магазинах Свердловской области, пишет «Областная газета».
В ходе мероприятий будет проверено мясо: говядина, свинина, баранина, также специалисты проверят рыбу и молочную продукцию. Целью мероприятия является выявление фальсификата и продукции, не соответствующий требованиям.
В ходе проверок будут взяты пробы продукции как в небольших торговых точках, так и крупных сетевых магазинах. Образцы направят в лабораторию для исследования.
Производителей, чья продукция не будет соответствовать ГОСТу или будет признана опасной для потребителя — привлекут к административной ответственности.
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