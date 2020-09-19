В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом

В России зафиксировано 6 065 новых случаев заболевания в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии зарегистрирован 1 097 251 случай. Число выписанных по выздоровлению пациентов составило 5 255 человек, общее количество возросло до 906 462. По стране за последние сутки подтвердили 144 летальных случая от коронавируса, всего с начала пандемии выявлено 19 339 смертей.