В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом

В Свердловской области выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом

Сегодня, 13:05Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За прошедшие сутки в Свердловской области коронавирус выявлен у 125 жителей, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии выявлено 27 679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По выздоровлению из больниц выписаны 60 жителей, общее число выздоровевших достигло 21 087 человек.

За прошедшие сутки официально подтвердили восемь летальных случаев, за все время в Свердловской области от коронавируса скончались 567 человек.

В России зафиксировано 6 065 новых случаев заболевания в 84 регионах страны. Всего с начала пандемии зарегистрирован 1 097 251 случай. Число выписанных по выздоровлению пациентов составило 5 255 человек, общее количество возросло до 906 462. По стране за последние сутки подтвердили 144 летальных случая от коронавируса, всего с начала пандемии выявлено 19 339 смертей.

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