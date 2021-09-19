Результаты замеров, неудача Роспотребнадзора и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На этой неделе наш газоанализатор фиксировал превышение в воздухе Нижнего Тагила диоксида азота и сероводорода. Подробнее о результатах замеров, читайте в эко-итогах недели от TagilCity.ru.

Результаты двухминутных ежедневных замеров на этой недели были следующими: 13 сентября — показатели нулевые;

14 сентября — диоксид азота — до 1,6 мг/м3, синильная кислота — до 0,61 мг/м3, сероводород — до 0,07 мг/м3;

15 сентября — диоксид азота — до 1,5 мг/м3, сероводород — до 0,22 мг/м3, синильная кислота — до 0,2 мг/м3;

16 сентября — диоксид азота в размере до 1,7 мг/м3, сероводород — до 0,63 мг/м3, синильная кислота — до 0,3 мг/м3;

17 сентября — показатели нулевые;

18 сентября — диоксид азота — до 1,3 мг/м3 (ПДК 0,2 мг/м3), сероводород — до 0,34 мг/м3, диоксид серы — до 0,3 мг/м3;

19 сентября — показатели нулевые. По итогу, четыре дня из семи во время коротких замеров газоанализатор фиксировал наличие веществ-загрязнителей в воздухе. Превышение сероводорода в 2,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 сентября Контрольные 20-минутные замеры выявили превышение веществ-загрязнителей два раза за неделю: 15 сентября — диоксида азота в два раза (0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3) и 16 сентября — в 2,5 раза сероводорода (0,02 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3). Роспотребнадзор не смог доказать в суде наличие домов в санитарной зоне ЕВРАЗ НТМК На этой неделе стало известно, почему Роспотребнадзор проиграл суд ЕВРАЗ НТМК за объекты, находящиеся в предполагаемой санитарно-защитной зоне предприятия. Оказывается, ведомство не смогло доказать, что в предполагаемой СЗЗ есть жилые дома и соцобъекты. Довод о том, что они обозначены на карте, суд отклонил. Доказательством может служить только установленная санитарная зона, которую, как мы помним, ЕВРАЗ НТМК обещает уже не один год. В Нижнетагильский пруд выпущено 20 тысяч мальков сазана Новые водные жители поселились в Тагильском пруду. В рамках восстановления экосистемы туда выпущено более 20 тысяч мальков сазана. Такие меры рассчитаны на постепенное улучшение качества воды в городском пруду и восполнение рыбных запасов в водоеме. Неприятный запах и цвет горячей воды объяснил замглавы Нижнего Тагила по ЖКХ Кстати, о воде. Тагильчане после начала отопительного сезона пожаловались на грязную и неприятно пахнущую горячую воду из-под крана. На круглом столе по реализации программы «Чистая вода» замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов объяснил, почему такое происходит. По словам чиновника, летом часть водопроводов в городе перекрывают. А при включении отопления застойная вода из данных участков попадает в систему водоснабжения. Первый снег выпал под Нижним Тагилом А под Нижним Тагилом выпал первый снег. 19 сентября снежный покров ненадолго образовался в районе горы Белой, но через несколько часов превратился в воду.

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