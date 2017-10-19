40 солдат-срочников Росгвардии отравились в Екатеринбурге

Известно об отравлении 40 срочников, передает Коммерсант. Ранее солдаты почувствовали себя плохо и пожаловались на рвоту и повышенную температуру тела.



Вскоре 7 человек были госпитализированы, острое недомогание ощутили порядка 40 человек.



Отмечается, что информацию о ротовирусе в Уральском округе войск Росгвардии официально не подтвердили. В военном госпитале также информацию закрытого характера выдавать отказались.