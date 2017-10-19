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Новости Нижнего Тагила

40 солдат-срочников Росгвардии отравились в Екатеринбурге

19 октября 2017, 08:30Добавить новость
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В столице Урала говорят о вспышке кишечной инфекции в расформированной части Росгвардии.

Известно об отравлении 40 срочников, передает Коммерсант. Ранее солдаты почувствовали себя плохо и пожаловались на рвоту и повышенную температуру тела.

Вскоре 7 человек были госпитализированы, острое недомогание ощутили порядка 40 человек.

Отмечается, что информацию о ротовирусе в Уральском округе войск Росгвардии официально не подтвердили. В военном госпитале также информацию закрытого характера выдавать отказались.

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