Раздельная система сбора мусора появится в Нижнем Тагиле к 2019 году

Новая система организации и сбора коммунальных отходов утверждено правительством Свердловской области.

К началу 2019 года данная система должна появится во всех муниципалитетах уральского региона, включая Нижний Тагил.

Как рассказал и.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов, новая система имеет ряд плюсов: повысится уровень экологической грамотности жителей Урала, начнут исчезать стихийные и несанкционированные свалки в городах, а также снизится негативное воздействие на жителей городов и окружающую среду.

Помимо этого, система имеет важную экономическую составляющую – она позволит начать переработку многих отходов.

Согласно новым правилам, жители области должны будут сортировать мусор самостоятельно. Для этих целей будут созданы отдельные контейнеры. Так, стекло можно выбросить в зеленый контейнер, бумагу – в коричневый, пищевые отходы – в черный, элементы питания – оранжевый, несортированные отходы – серый, пластик – синий контейнер и ртутьсодержащие отходы – желтый.

Для крупногогабаритного мусора будут созданы либо специальные площадки, либо накопительные бункеры.

Сбор отходов от товаров, утративших потребительские свойства, такие как жестяные банки или стеклянные тары, можно будет сдавать через стационарные пункты приема или специальные автоматические устройства. После чего полученный мусор отправится на утилизацию или переработку, пишет пресс-служба администрации г. Нижнего Тагила.