74 тысячи заболеваний выявлены в ходе диспансеризации в Свердловской области
Сегодня, 16:58Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По результатам диспансеризации на Среднем Урале выявлены 74 тысячи заболеваний, 41% из которых связаны с системой кровообращения.
С начала 2018 года диспансеризацию в Свердловской области прошли 500 тысяч человек. Благодаря медицинскому осмотру выявлены около 74 тысяч болезней, лидирующее место занимают болезни системы кровообращения, их – 41%.
472 тысячи жителей региона имеют риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет. У 30% проявились признаки нерационального питания. Каждый пятый житель области страдает от избыточной массы тела.
Диспансеризация проходит один раз в три года. На Среднем Урале 93 медицинских учреждения осуществляют медицинский осмотр. В этом году на данную медуслугу могут рассчитывать люди, родившиеся в: 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969 гг., пишет «Областная газета».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей