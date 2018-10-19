74 тысячи заболеваний выявлены в ходе диспансеризации в Свердловской области

С начала 2018 года диспансеризацию в Свердловской области прошли 500 тысяч человек. Благодаря медицинскому осмотру выявлены около 74 тысяч болезней, лидирующее место занимают болезни системы кровообращения, их – 41%.

472 тысячи жителей региона имеют риск развития инфаркта или инсульта в ближайшие 10 лет. У 30% проявились признаки нерационального питания. Каждый пятый житель области страдает от избыточной массы тела.