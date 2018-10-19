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74 тысячи заболеваний выявлены в ходе диспансеризации в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dispanserizacija 2017 2

74 тысячи заболеваний выявлены в ходе диспансеризации в Свердловской области

Сегодня, 16:58Здоровье и экология
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