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Работа завода в Асбесте приостановлена из-за вредных выбросов в атмосферу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работа завода в Асбесте приостановлена из-за вредных выбросов в атмосферу

Сегодня, 12:46Здоровье и экология
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