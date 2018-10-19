Работа завода в Асбесте приостановлена из-за вредных выбросов в атмосферу

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности завода строительных смесей в Асбесте. По ее итогам установлено, что предприятие загрязнет воздух – выбросы оксида углерода превышены в 7,69 раза.

В связи с этим в отношении организации и ее генерального директора возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него».