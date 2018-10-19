Работа завода в Асбесте приостановлена из-за вредных выбросов в атмосферу
На заводе по производству сухих строительных смесей в Асбесте приостановлена работа из-за нарушений законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку деятельности завода строительных смесей в Асбесте. По ее итогам установлено, что предприятие загрязнет воздух – выбросы оксида углерода превышены в 7,69 раза.
В связи с этим в отношении организации и ее генерального директора возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него».
Руководство завода временно приостановило производство до устранения выявленных нарушений. Проведена работа по выявлению дефектов в работе фильтрующего оборудования и заключены договоры на приобретение дополнительных фильтрующих и газоанализирующих устройств, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.