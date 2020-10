Эксперты: до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела

Эксперт рассказал, что коронавирус оказался инфекцией, которой можно переболеть не один раз, сообщают «Новые известия».

Уже известны случаи повторного заражения и, по словам ученых, значительная часть людей может заразиться несколько раз. По словам директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, около 15-20% из числа переболевших коронавирусом через месяц-два теряют антитела. Ранее инфекционист Владислав Жемчугов сообщил, что тест на антитела к COVID-19 — это пустая трата денег. По его словам, антитела у большего количества людей остаются в организме в течение трех-четырех месяцев. Концентрация антител, вырабатываемая после вакцинации препаратом новосибирского центра «Вектор», а также срок их действия пока неизвестны. Разработчики вакцины надеются, что эффект будет соблюдаться около трех лет. Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 15 099 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии выявили 1 399 334 заболевших россиян. В России за прошедшие сутки выявлено свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID-19

