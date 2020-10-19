Эксперты: до 20% переболевших COVID-19 через два месяца теряют антитела

Уже известны случаи повторного заражения и, по словам ученых, значительная часть людей может заразиться несколько раз.
По словам директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академика РАН Арега Тотоляна, около 15-20% из числа переболевших коронавирусом через месяц-два теряют антитела.
Ранее инфекционист Владислав Жемчугов сообщил, что тест на антитела к COVID-19 — это пустая трата денег. По его словам, антитела у большего количества людей остаются в организме в течение трех-четырех месяцев.
Концентрация антител, вырабатываемая после вакцинации препаратом новосибирского центра «Вектор», а также срок их действия пока неизвестны. Разработчики вакцины надеются, что эффект будет соблюдаться около трех лет.
Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 15 099 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии выявили 1 399 334 заболевших россиян.