С 18 по 19 октября в Нижнем Тагиле зафиксировано 14 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии по официальным данным заболели 2 111 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19, общее количество заболевших составило 32 912 человек. По выздоровлению из больниц выписано 299 человек, с начала пандемии вылечились 24 816 свердловчан. За сутки умерли о инфекции семь человек, с начала пандемии — 699.

