За последние сутки в России выявлено 15 982 заболевших коронавирусом жителей, сообщает оперативный штаб.

Заболевание зарегистрировано в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 415 316 случаев заболевания россиян. Число выписанных пациентов достигло 1 075 904 человек, 5 328 из них вылечились за последние сутки. с 18 по 19 октября оперштаб подтвердил 179 летальных случаев, с начала пандемии от инфекции умерло 24 366 человек.

