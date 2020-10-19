В Свердловской области дети стали чаще заражаться COVID-19

На сегодняшний день в уральской столице в связи с эпидемией COVID-19 удаленно учатся 119 классов из 54 школ. Часть школьников вернулась к обычному формату обучения В детских садах статистика изменилась незначительно: сейчас закрыто 28 групп (было 26) в 22 детсадах.
Также семь классов были переведены на удаленное обучение из-за большого количества зараженных сезонным ОРВИ. Аналогичная ситуация с воспитанниками 34 групп в детсадах. В гимназии № 2, ученики которой должны были вернуться в школу к середине прошлой недели, было принято решение продлить дистант до конца этой недели.
Полностью переведена на дистанционное обучение школа № 116, в которой оказалось много заболевших среди детей и педагогов.
Как сообщает источник в правительстве, в следующей четверти учителя получат специальные экраны для лица в качестве средства индивидуальной защиты.
Напомним, власти Екатеринбурга планируют после осенних каникул ввести неделю дистанционного обучения для школьников.