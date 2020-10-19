В Свердловской области дети стали чаще заражаться COVID-19

Также семь классов были переведены на удаленное обучение из-за большого количества зараженных сезонным ОРВИ. Аналогичная ситуация с воспитанниками 34 групп в детсадах. В гимназии № 2, ученики которой должны были вернуться в школу к середине прошлой недели, было принято решение продлить дистант до конца этой недели.