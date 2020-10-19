В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19

С начала пандемии количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 32 912 человек.
Состояние 200 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 107 из них находятся на аппаратах ИВЛ.
За сутки по выздоровлению выписано 299 человек, всего вылечились 24 816 пациентов.
Также зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса, с начала пандемии умерло 699 свердловчан.
В России за сутки выявлено 15 982 заболевших в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 415 316 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 075 904 человек, из них 5 328 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерло 24 366 россиянин, 179 из них с 18 по 19 октября.