В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 15 982 заболевших в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 415 316 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 075 904 человек, из них 5 328 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерло 24 366 россиянин, 179 из них с 18 по 19 октября.