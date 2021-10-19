Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Нижнем Тагиле

За сутки с 18 по 19 октября в городе подтверждено 154 новых случая заболевания. При этом показатель даже выше, чем у Екатеринбурга. Там, по данным оперативного штаба Свердловской области, за тот же период подтверждено 127 новых случаев.
В общей сложности в городе с начала пандемии коронавирус выявлен у 11 344 тагильчан.
В Свердловской области также продолжат расти заболеваемость. За сутки подтверждено 594 случая заражения инфекцией. Всего количество заболевших уже приближается к отметке в 150 тысяч.