Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Нижнем Тагиле

Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Нижнем Тагиле
Абсолютный рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:59Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Новый антирекорд установлен в Нижнем Тагиле по числе новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

За сутки с 18 по 19 октября в городе подтверждено 154 новых случая заболевания. При этом показатель даже выше, чем у Екатеринбурга. Там, по данным оперативного штаба Свердловской области, за тот же период подтверждено 127 новых случаев.

В общей сложности в городе с начала пандемии коронавирус выявлен у 11 344 тагильчан.

В Свердловской области также продолжат расти заболеваемость. За сутки подтверждено 594 случая заражения инфекцией. Всего количество заболевших уже приближается к отметке в 150 тысяч.

Сюжеты:
Нижний ТагилКоронавирус
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