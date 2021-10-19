Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек

Большинство случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 127 человек. Остальные случаи приходятся на другие муниципалитеты, в том числе Нижний Тагил и Горноуральский ГО.
В общей сложности число выявленных случаев с начала пандемии в регионе составляет 149,5 тысячи человек.
Отмечается, что одна тысяча человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 575 помещены в реанимацию, в том числе 459 находятся на аппаратах ИВЛ. Еще у 8,4 тысячи пациентов состояние оценивается как средней тяжести.
Количество заболевших в России уже перешагнуло за отметку в 8 миллионов человек. При этом за последние сутки подтвержден коронавирус у 33 740 человек.
В общей сложности в регионе число выздоровевших составляет 136,5 тысячи человек.
В целом по России за сутки выписано из больниц 23,4 тысячи человек. Всего выздоровевших насчитывается 7 миллионов человек.
Всего умерших в области насчитывается 7086 человек.
В России за сутки умерло от инфекции 1015 человек, что является новым рекордным показателем. Всего же насчитывается 225,3 тысячи смертей.