Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек

Отмечается, что одна тысяча человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 575 помещены в реанимацию, в том числе 459 находятся на аппаратах ИВЛ. Еще у 8,4 тысячи пациентов состояние оценивается как средней тяжести.