Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек
Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек
Сегодня, 14:26Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Количество заболевших с начала пандемии коронавируса в Свердловской области приближается к 150 тысячам человек, сообщает оперативный штаб.

За сутки в Свердловской области подтверждено 594 новых случая заражения COVID-19

Большинство случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция подтверждена у 127 человек. Остальные случаи приходятся на другие муниципалитеты, в том числе Нижний Тагил и Горноуральский ГО.

В общей сложности число выявленных случаев с начала пандемии в регионе составляет 149,5 тысячи человек.

Отмечается, что одна тысяча человек находятся в тяжелом состоянии. Из них 575 помещены в реанимацию, в том числе 459 находятся на аппаратах ИВЛ. Еще у 8,4 тысячи пациентов состояние оценивается как средней тяжести.

Количество заболевших в России уже перешагнуло за отметку в 8 миллионов человек. При этом за последние сутки подтвержден коронавирус у 33 740 человек.

За сутки после выздоровления от коронавируса в Свердловской области выписано 412 человек

В общей сложности в регионе число выздоровевших составляет 136,5 тысячи человек.

В целом по России за сутки выписано из больниц 23,4 тысячи человек. Всего выздоровевших насчитывается 7 миллионов человек.

За сутки от коронавируса в Свердловской области скончались 39 человек

Всего умерших в области насчитывается 7086 человек.

В России за сутки умерло от инфекции 1015 человек, что является новым рекордным показателем. Всего же насчитывается 225,3 тысячи смертей.

Сюжеты:
Коронавирус
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