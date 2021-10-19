Контроль за соблюдением масочного режима будет усилен в регионах УрФО

Контроль за соблюдением масочного режима гражданами будет усилен в регионах УрФО, в том числе и Свердловской области.

Будет проверяться и других мер, направленных на недопущение распространения коронавируса. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев. Он отметил, что важно активнее проводить проверочные мероприятия и добиваться, чтобы правила неукоснительно соблюдались. Он подчеркнул, что будет лично контролировать, как власти следят за соблюдением антиковидных ограничений. Якушев был возмущен тем, что масочный режим в регионах округа плохо соблюдается. Он считает, что это становится причиной усугубления ситуации не только с коронавирусом, но и гриппом. Напомним, уже несколько дней подряд суточная заболеваемость COVID-19 бьет рекорды. Также не снижатся и смертность. Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьёт рекорды

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