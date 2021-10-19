Места частого заражения уральцев рассказали в Роспотребнадзоре

Из почти 150 тысяч заболевших COVID-19 в Свердловской области, порядка 42% приходится на Екатеринбург, заявили специалисты Роспотребнадзора на заседании Гордумы.
Проведенное ведомством исследование показало, что чаще всего уральцы заболевают коронавирусом на рабочих местах, дома, на учебе, в общественном транспорте и в магазинах.
В ведомстве также отметили, что высокая заболеваемость является следствием низкой иммунизации. Люди не очень охотно ставят себе прививки и редко надевают защитные маски в общественных местах.
Некоторые работодатели допускают работников на рабочие места даже при явных признаках инфекции или простуды.
Напомним, на территории Свердловской области введены обязательные QR-коды для некоторых категорий работников. Без прохождения вакцинации против COVID-19 вскоре станет невозможно попасть в «чистые зоны», которые будут организованы в общественных местах, ТРЦ, кафе и ресторанах.