Места частого заражения уральцев рассказали в Роспотребнадзоре

Места частого заражения уральцев рассказали в Роспотребнадзоре
Места частого заражения уральцев рассказали в Роспотребнадзоре
Сегодня, 14:32Здоровье и экологияФото: 1МI
Самые частные места заражения коронавирусной инфекцией озвучили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Из почти 150 тысяч заболевших COVID-19 в Свердловской области, порядка 42% приходится на Екатеринбург, заявили специалисты Роспотребнадзора на заседании Гордумы.

Проведенное ведомством исследование показало, что чаще всего уральцы заболевают коронавирусом на рабочих местах, дома, на учебе, в общественном транспорте и в магазинах.

В ведомстве также отметили, что высокая заболеваемость является следствием низкой иммунизации. Люди не очень охотно ставят себе прививки и редко надевают защитные маски в общественных местах.

Некоторые работодатели допускают работников на рабочие места даже при явных признаках инфекции или простуды.

Напомним, на территории Свердловской области введены обязательные QR-коды для некоторых категорий работников. Без прохождения вакцинации против COVID-19 вскоре станет невозможно попасть в «чистые зоны», которые будут организованы в общественных местах, ТРЦ, кафе и ресторанах.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьРоспотребнадзорзаболевшиеуральцыЕкатеринбургкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы