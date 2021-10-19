Почти 50% врачей не хватает в Демидовской больнице Нижнего Тагила

Однако Овсянников предполагает, что проблема разрешится с помощью соглашения между больницей, администрацией Нижнего Тагила и Уральским государственным медицинским университетом. Оно было подписано летом 2021 года. Также специалист отметил, что через 8-10 лет больница ожидает приход учеников 10-11-х классов, с которыми на данный момент осуществляется работа.