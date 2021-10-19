Почти 50% врачей не хватает в Демидовской больнице Нижнего Тагила

О том, что в больницу требуются врачи «практически любого профиля», заявил главврач медучреждения Сергей Овсянников в интервью телеканалу «Тагил-ТВ». По его словам, наибольшая нужда присутствует во врачах-реаниматологах, неврологах, участковых врачах-терапевтах.
Однако Овсянников предполагает, что проблема разрешится с помощью соглашения между больницей, администрацией Нижнего Тагила и Уральским государственным медицинским университетом. Оно было подписано летом 2021 года. Также специалист отметил, что через 8-10 лет больница ожидает приход учеников 10-11-х классов, с которыми на данный момент осуществляется работа.
Ежегодно мы трудоустраиваем 4-5 молодых специалистов. На сегодняшний день этого недостаточно. Дефицит кадров ощущается,подчеркнул Овсянников.
Напомним, выделить деньги на ремонт гинекологического отделения в хирургическом корпусе Демидовской больницы должен в течение 5 месяцев Минздрав Свердловской области по решению суда. После получения средств больница обязана отремонтировать помещения в течение 10 месяцев.