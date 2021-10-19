ПЦР-тестирование пациентов с ОРВИ и гриппом начнется в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ПЦР-тестирование будет проводиться на базе трех больниц: Демидовской (лаборатория на улице Мира, 61), горбольницы № 4 (лаборатория на улице Балакинской, 24) и городской инфекционной больницы (улица Сульфатная, 4), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
ПЦР-тестирование будут проходить беременные женщины, а также не менее пяти человек при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах.
Напомним, в Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов и прививок против новой коронавирусной инфекции для некоторых категорий профессий. В организованные в регионе «чистые зоны» скоро нельзя будет попасть не привитым уральцам.