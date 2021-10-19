ПЦР-тестирование пациентов с ОРВИ и гриппом начнется в Нижнем Тагиле

ПЦР-тестирование пациентов с ОРВИ и гриппом начнется в Нижнем Тагиле
ПЦР-тестирование пациентов с ОРВИ и гриппом начнется в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:27Здоровье и экологияФото: 1МI
Утвержден список лечебных учреждений Свердловской области, где будут тестироваться пациенты с признаками ОРВИ, гриппа и пневмонии. В том числе мазок будут брать при подозрении на свиной грипп H1N1.

В Нижнем Тагиле ПЦР-тестирование будет проводиться на базе трех больниц: Демидовской (лаборатория на улице Мира, 61), горбольницы № 4 (лаборатория на улице Балакинской, 24) и городской инфекционной больницы (улица Сульфатная, 4), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

ПЦР-тестирование будут проходить беременные женщины, а также не менее пяти человек при вспышке заболеваемости в школах, детсадах или в трудовых коллективах.

Напомним, в Свердловской области введен режим обязательных QR-кодов и прививок против новой коронавирусной инфекции для некоторых категорий профессий. В организованные в регионе «чистые зоны» скоро нельзя будет попасть не привитым уральцам.

Сюжеты:
КоронавирусНижний Тагил
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