Ужесточать меры по противодействию коронавирусу потребовал глава комиссии по городскому хозяйству Екатеринбурга Александр Колесников. Он уверен, что QR-коды не работают, а нарушителей режима надо наказывать.

Он уже приготовил обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашву, где рассказал о пяти основных ограничениях, которые требуется ввести в регионе. Ваши QR-коды — фуфло! У нас прививки — антимера. Человек укололся, потом снимает маску и начинает всех ходить, заражать. А где гарантия, что антитела выработались? Нет ее, потому что прививка просто снижает риск заражения. И это задача врачей и Роспотребнадзора — объяснять это людям,заявил он. Депутат считает, что не соблюдающих антиковидные меры граждан надо серьезно наказывать. Он привел в пример Англию. Там процент вакцинации выше, но при этом заболеваемость и смертность растут. Он называет причиной то, что люди стали выходить гулять. В своем обращении к губернатору депутат просит ввести обязательное ПЦР-тестирование среди школьников, контролировать арендованные квартиры, где живут 20 и более мигрантов, ужесточить масочный режим, запретить отдыхать гражданам большими компаниями, а также ужесточить контроль за профилактикой коронавируса в общественных местах. Напомним, в Свердловской области с 25 октября начнут действовать «свободные зоны» от коронавируса. Туда можно будет попасть только при наличии QR-кодов. В список мест вошли: музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, театры, филармонии, концертные площадки, кинотеатры, ДК, салоны красоты, санатории и базы отдыха. Свердловчане с медотводом не смогут попасть в свободные от коронавируса зоны

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