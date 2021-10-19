«QR-коды — фуфло!». Ужесточить антиковидные меры потребовал депутат в Екатеринбурге

«QR-коды — фуфло!». Ужесточить антиковидные меры потребовал депутат в Екатеринбурге
«QR-коды — фуфло!». Ужесточить антиковидные меры потребовал депутат в Екатеринбурге
Сегодня, 16:09Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Ужесточать меры по противодействию коронавирусу потребовал глава комиссии по городскому хозяйству Екатеринбурга Александр Колесников. Он уверен, что QR-коды не работают, а нарушителей режима надо наказывать.

Он уже приготовил обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашву, где рассказал о пяти основных ограничениях, которые требуется ввести в регионе.

Ваши QR-коды — фуфло! У нас прививки — антимера. Человек укололся, потом снимает маску и начинает всех ходить, заражать. А где гарантия, что антитела выработались? Нет ее, потому что прививка просто снижает риск заражения. И это задача врачей и Роспотребнадзора — объяснять это людям,заявил он.

Депутат считает, что не соблюдающих антиковидные меры граждан надо серьезно наказывать. Он привел в пример Англию. Там процент вакцинации выше, но при этом заболеваемость и смертность растут. Он называет причиной то, что люди стали выходить гулять.

В своем обращении к губернатору депутат просит ввести обязательное ПЦР-тестирование среди школьников, контролировать арендованные квартиры, где живут 20 и более мигрантов, ужесточить масочный режим, запретить отдыхать гражданам большими компаниями, а также ужесточить контроль за профилактикой коронавируса в общественных местах.

Напомним, в Свердловской области с 25 октября начнут действовать «свободные зоны» от коронавируса. Туда можно будет попасть только при наличии QR-кодов. В список мест вошли: музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, театры, филармонии, концертные площадки, кинотеатры, ДК, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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