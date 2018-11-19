426 случаев заболевания коклюшем зафиксированы в Свердловской области с начала года
За последние 8 лет заболеваемость коклюшем на Среднем Урале возросла почти в 15 раз. Медики считают, что причиной такого роста стала эйфория от мнимой победы над болезнью и последовавшее вслед за этим снижение числа прививок.
Заболеваемость коклюшем стала в 3,1 раза выше среднемноголетнего показателя. Всего с начала 2018 года в Свердловской области медики зарегистрировали 426 случаев. Причиной резкого роста заболеваемости врачи называют отказ родителей от прививок для своих детей.
Снижение заболеваемости коклюша в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекцией. Результат — увеличение отказов родителей от прививок своим детям и снижение уровня коллективного иммунитета,говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.
Коклюш имеет атипичное течение у подростков и взрослых, что приводит к обнаружению заболевания на поздней стадии. В этот момент заболевание уже начинает передаваться непривитым людям, сообщает «Областная газета». При этом медики обращают внимание на то, что именно дети больше всего подвержены риску получить осложнения.
Со стороны головного мозга возможна коклюшная энцефалопатия (поражение центральной нервной системы), которая порой переходит даже в эпилепсию. Со стороны лёгких опасное и смертельное осложнение – пневмония,пояснил главный специалист по инфекционным болезням у детей в Свердловской области Алебай Сабитов.