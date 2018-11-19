426 случаев заболевания коклюшем зафиксированы в Свердловской области с начала года

Заболеваемость коклюшем стала в 3,1 раза выше среднемноголетнего показателя. Всего с начала 2018 года в Свердловской области медики зарегистрировали 426 случаев. Причиной резкого роста заболеваемости врачи называют отказ родителей от прививок для своих детей.

Снижение заболеваемости коклюша в тысячи раз по сравнению с допрививочным периодом породило иллюзию полной победы над инфекцией. Результат — увеличение отказов родителей от прививок своим детям и снижение уровня коллективного иммунитета,говорит специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Коклюш имеет атипичное течение у подростков и взрослых, что приводит к обнаружению заболевания на поздней стадии. В этот момент заболевание уже начинает передаваться непривитым людям, сообщает «Областная газета». При этом медики обращают внимание на то, что именно дети больше всего подвержены риску получить осложнения.