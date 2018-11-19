49 случаев заболевания пневмонией выявляются еженедельно в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле каждую неделю медики фиксируют 49 случаев заболевания пневмонией. Данный показатель не превышает среднее значение последних лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Главный санитарный врач города Юрий Бармин сказал, что ситуация остается стабильно положительной. Показатели заболевания пневмонией не превышают среднее значение предыдущих лет.
Стабильной остается ситуация с гриппом и ОРВИ. Небольшой прирост фиксируется среди детского населения Нижнего Тагила.
Для предотвращения заболевания гриппом медики рекомендуют своевременно ставить прививки. Среди тагильчан вакцинированы 66% взрослого населения, 75% детей от 3 до 6 лет и 50% обучающихся города, сообщает информационное агентство «Все новости».
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