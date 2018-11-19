49 случаев заболевания пневмонией выявляются еженедельно в Нижнем Тагиле

Главный санитарный врач города Юрий Бармин сказал, что ситуация остается стабильно положительной. Показатели заболевания пневмонией не превышают среднее значение предыдущих лет.

Стабильной остается ситуация с гриппом и ОРВИ. Небольшой прирост фиксируется среди детского населения Нижнего Тагила.

Для предотвращения заболевания гриппом медики рекомендуют своевременно ставить прививки. Среди тагильчан вакцинированы 66% взрослого населения, 75% детей от 3 до 6 лет и 50% обучающихся города, сообщает информационное агентство «Все новости».