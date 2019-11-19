Подведены промежуточные итоги реабилитации Черноисточинского пруда

Также на встречу были приглашены министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители «Водоканала-НТ», представители Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов и депутаты.

Сергей Бидонько отметил, что подобная встреча станет первой в серии обсуждений с общественностью экологических проблем.

Правительство области полностью разделяет озабоченность жителей Нижнего Тагила и поселка Черноисточинск экологическим состоянием водохранилища — источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Для исправления ситуации уже сегодня многое делается: мероприятия утвержденного губернатором Свердловской области комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища выполняются. Давайте вместе разберемся в какой части пути мы находимся и определим куда двигаться дальше,подчеркнул вице-губернатор.

Общественники интересовались ходом ремонта плотины, планами по вывозу шлама из шламонакопителя, а также временем начала чистки дна пруда от накопившегося ила и грязи.

По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на сегодняшний день плотина отремонтирована на столько, что выдержит поводковые воды, и жители посёлка защищены от угрозы подтопления. Сроки ремонта сдвинулись из-за обнаруженных стенок из лиственницы в донной части конструкции плотины. После проектирования берегоукрепления донного спуска работы будут завершены.

Нижний Тагил получит 10 миллионов рублей на ремонт Черноисточинского гидроузла

На вопрос общественников о шламонакопителе представители «Водоканала-НТ» ответили, что работы по вывозу шлама ещё не закончены.

Один из главных этапов реабилитации Черноисточинского пруда — очистка дна берегов от грязи — начнётся после строительства площадок под вывоз иловых отложений, рассказал министр Алексей Кузнецов. Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Экология», в который Свердловской области удалось включить программу экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Первые 10 млн рублей из федерального бюджета для строительства площадок планируют получить в 2020 году.

В завершении встречи Сергей Бидонько пообещал, что подобные встречи будут проходить не реже, чем раз в полгода.

Напомним, в октябре текущего года местные жители сняли на видео мёртвую рыбу, плавающую на поверхности Черноисточинского водохранилища. Подобный инцидент уже был в 2016 году. Экологи отмечают, что причиной этому стало гниение сине-зелёных водорослей, а они в свою очередь образуются из-за грязного дна. В 2016 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал план по экологической реабилитации пруда. В перечень предложенных мер вошли проведение в посёлке ливневой канализации, очистка шламонакопителя, модернизация Черноисточинского гидроузла, замена трубопроводов, очищение пруда от донных отложений. Финансирование по последнему пункту планировалось в 2021 году, однако администрация города и общественники просят руководство страны выделить деньги уже в следующем году.