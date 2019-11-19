В Свердловской области объявлено предупреждение о НМУ

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности связано с рассеиванием вредных примесей в воздухе. В ближайшие три дня в регионе установится морозная погода, температура воздуха в ночное время будет опускаться до -20…-32, а днем — до -9…-24.