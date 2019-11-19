В Свердловской области объявлено предупреждение о НМУ
Сегодня, 19:29Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По сообщению гидрометцентра, с 19 по 22 ноября в Свердловской области будет действовать предупреждение о НМУ.
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности связано с рассеиванием вредных примесей в воздухе. В ближайшие три дня в регионе установится морозная погода, температура воздуха в ночное время будет опускаться до -20…-32, а днем — до -9…-24.
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