На Урале студенты-медики начнут получать деньги за практику в больницах

На Урале студенты-медики начнут получать деньги за практику в больницах

Сегодня, 20:56Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун сделала заявление, что студенты, проходящие учебную практику в больницах, начнут получать зарплаты.

Она сослалась на указание президента РФ Владимира Путина и отметила, что студенты медицинских вузов, практикующиеся без трудоустройства в больницах, должны получать по десять тысяч рублей в месяц, а учащимся медколледжей — по семь тысяч рублей. Инициатива не касается студентов, работающих в госпиталях с «ковидными» пациентами.

После Ольга Ковтун высказала свое мнение по вопросу, справедливо ли требовать оплачиваемую практику. По словам женщины, за время ее обучения не было ни одного года, когда студентов не привлекали к помощи практическому здравоохранению.

Никто не задавал вопросов, что это требует дополнительной оплаты. Это все-таки посыл в адрес тех студентов, которые высказывают недовольства. Вы же сделали осознанный выбор, выбор — служить,отметила Ковтун.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты 10 тысяч рублей студентам-медикам, обучающимся в вузе и задействованным для помощи в лечении коронавирусных больных.

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