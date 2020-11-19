На Урале студенты-медики начнут получать деньги за практику в больницах

Она сослалась на указание президента РФ Владимира Путина и отметила, что студенты медицинских вузов, практикующиеся без трудоустройства в больницах, должны получать по десять тысяч рублей в месяц, а учащимся медколледжей — по семь тысяч рублей. Инициатива не касается студентов, работающих в госпиталях с «ковидными» пациентами.