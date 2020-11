На Урале студенты-медики начнут получать деньги за практику в больницах

Ректор Уральского государственного медуниверситета Ольга Ковтун сделала заявление, что студенты, проходящие учебную практику в больницах, начнут получать зарплаты.

Она сослалась на указание президента РФ Владимира Путина и отметила, что студенты медицинских вузов, практикующиеся без трудоустройства в больницах, должны получать по десять тысяч рублей в месяц, а учащимся медколледжей — по семь тысяч рублей. Инициатива не касается студентов, работающих в госпиталях с «ковидными» пациентами. После Ольга Ковтун высказала свое мнение по вопросу, справедливо ли требовать оплачиваемую практику. По словам женщины, за время ее обучения не было ни одного года, когда студентов не привлекали к помощи практическому здравоохранению. Никто не задавал вопросов, что это требует дополнительной оплаты. Это все-таки посыл в адрес тех студентов, которые высказывают недовольства. Вы же сделали осознанный выбор, выбор — служить,отметила Ковтун. Напомним, вчера президент России Владимир Путин поручил ввести выплаты 10 тысяч рублей студентам-медикам, обучающимся в вузе и задействованным для помощи в лечении коронавирусных больных. Путин поручил ввести выплаты студентам-медикам за работу с «ковидными» пациентами

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter