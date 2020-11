За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 463 человека, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии от инфекции умерло 34 850 пациентов. Из больниц за сутки выписали 25 573 человека, общее количество выздоровевших достигло 1 526 656 пациентов. Также за сутки в России был установлен рекорд по заболеванию COVID-19 за сутки, было выявлено 23 610 заболевших. Всего с начала пандемии зарегистрировали 2 015 608 случаев коронавируса.

