В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня, 15:36Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Сегодня во второй половине дня, а также завтра, 20 ноября, в течение суток местами в Свердловской области ожидается ветер до 25-27 метров в секунду, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС»

В связи с этим возможны разрушения построек и повал деревьев, повреждение ЛЭП. Могут появиться затруднения в работе автотранспорта и при приведении строительных работ.

Населению рекомендуют быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

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