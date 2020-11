В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Сегодня во второй половине дня, а также завтра, 20 ноября, в течение суток местами в Свердловской области ожидается ветер до 25-27 метров в секунду, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС»

В связи с этим возможны разрушения построек и повал деревьев, повреждение ЛЭП. Могут появиться затруднения в работе автотранспорта и при приведении строительных работ. Населению рекомендуют быть осторожнее и соблюдать меры безопасности.

