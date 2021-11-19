Глава Свердловской области Куйвашев назвал условия работы общепита в регионе по ночам

Глава Свердловской области Куйвашев назвал условия работы общепита в регионе по ночам
Глава Свердловской области Куйвашев назвал условия работы общепита в регионе по ночам
Сегодня, 18:29Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
О снятии действующих ограничений по работе в ночные часы со свердловских предприятий общепита рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

В ближайшее время работать с 23 часов до 6 утра предприятия общественного питания Свердловской области не смогут из-за неблагоприятной эпидобстановки. По словам губернатора Куйвашева, прирост свыше 700 заболевших коронавирусом в сутки свердловчан не говорит об улучшении ситуации с COVID-19. А как раз наоборот.

Сейчас, когда мы ежесуточно фиксируем больше 700 новых случаев заболевания, об этом говорить рано. Руководствоваться, безусловно, будем и другими показателями. Будем советоваться с экспертами-иммунологами, эпидемиологами, санитарными врачами, заявил своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, владельцы предприятий общепита Свердловской области обратились к губернатору с просьбой отменить в своей сфере QR-коды. Некоторые рестораторы апеллировали тем, что могут разориться из-за ограничений.

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Евгений Куйвашевресторанобъекты общепитаобщепитрестораныQR-код
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы