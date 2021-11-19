Глава Свердловской области Куйвашев назвал условия работы общепита в регионе по ночам

В ближайшее время работать с 23 часов до 6 утра предприятия общественного питания Свердловской области не смогут из-за неблагоприятной эпидобстановки. По словам губернатора Куйвашева, прирост свыше 700 заболевших коронавирусом в сутки свердловчан не говорит об улучшении ситуации с COVID-19. А как раз наоборот.