Глава Свердловской области Куйвашев назвал условия работы общепита в регионе по ночам

В ближайшее время работать с 23 часов до 6 утра предприятия общественного питания Свердловской области не смогут из-за неблагоприятной эпидобстановки. По словам губернатора Куйвашева, прирост свыше 700 заболевших коронавирусом в сутки свердловчан не говорит об улучшении ситуации с COVID-19. А как раз наоборот.
Сейчас, когда мы ежесуточно фиксируем больше 700 новых случаев заболевания, об этом говорить рано. Руководствоваться, безусловно, будем и другими показателями. Будем советоваться с экспертами-иммунологами, эпидемиологами, санитарными врачами, заявил своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.
Напомним, владельцы предприятий общепита Свердловской области обратились к губернатору с просьбой отменить в своей сфере QR-коды. Некоторые рестораторы апеллировали тем, что могут разориться из-за ограничений.