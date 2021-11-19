Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей поступила в Нижний Тагил

Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей поступила в Нижний Тагил
Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей поступила в Нижний Тагил
Сегодня, 15:58Здоровье и экологияФото: 1МI
Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная «Ультрикс Квадри» против гриппа для детей поступила в Нижний Тагил.

Вакцинация от гриппа данной вакциной показана детям с 6 месяцев до 18 лет. Самая адекватная мера профилактики гриппа — это вакцинация! Отсутствие прививки может привести к ряду опасных осложнений таких, как пневмония, отит, нарушение функций сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.

Детям, посещающим школы и детские сады, прививку могут сделать непосредственно там, при наличии согласия от родителей. Если ребёнок не посещает детский сад, прививку можно сделать в поликлинике, в часы работы участка по вторникам и четвергам, в дни приема здоровых детей.

Кроме прививки необходимо формировать иммунитет, чтобы быть менее подверженным болезням:

  • правильно и разнообразно питаться;
  • употреблять больше овощей и фруктов, пить морсы из замороженных ягод;
  • проводить закаливающие процедуры;
  • обязательно заниматься каким-либо видом физической активности;
  • одевать детей по погоде;
  • больше времени проводить на свежем воздухе.

При контакте с заболевшим человеком с признаками ОРВИ соблюдайте масочный режим!

При наличии у ребенка высокой температуры выше 38 градусов и симптомов ОРВИ настоятельно рекомендуем делать вызов врача на дом, во избежание перекрестного заражения.

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