Вакцина «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей поступила в Нижний Тагил

Вакцинация от гриппа данной вакциной показана детям с 6 месяцев до 18 лет. Самая адекватная мера профилактики гриппа — это вакцинация! Отсутствие прививки может привести к ряду опасных осложнений таких, как пневмония, отит, нарушение функций сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.
Детям, посещающим школы и детские сады, прививку могут сделать непосредственно там, при наличии согласия от родителей. Если ребёнок не посещает детский сад, прививку можно сделать в поликлинике, в часы работы участка по вторникам и четвергам, в дни приема здоровых детей.
Кроме прививки необходимо формировать иммунитет, чтобы быть менее подверженным болезням:
При контакте с заболевшим человеком с признаками ОРВИ соблюдайте масочный режим!
При наличии у ребенка высокой температуры выше 38 градусов и симптомов ОРВИ настоятельно рекомендуем делать вызов врача на дом, во избежание перекрестного заражения.