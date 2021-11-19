Воду в родниках и колодцах Нижнего Тагила проверят на соответствие санитарным нормам

Воду в родниках и колодцах Нижнего Тагила проверят на соответствие санитарным нормам
Воду в родниках и колодцах Нижнего Тагила проверят на соответствие санитарным нормам
Сегодня, 19:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Пробы на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам из родников и колодцев будут отобраны из 158 источников на территории Нижнего Тагила и близлежащих сел. На работы выделено 560 тысяч рублей.

Заказчиком аукциона выступает «Служба экологической безопасности» города, работы нужно закончить до 24 декабря 2021 года.

Исследования проведут в Нижнем Тагиле, поселках Висимо-Утка и Уралец, а также других близлежащих селах и деревнях. В каждом нецентрализованном объекте водоснабжения специалисты должны отобрать пробы воды по 16 показателям, в том числе на запах, мутность, различные бактерии, марганец, и так далее.

Гарантии должны быть предоставлены на весь объем услуг. Контракт вступит в силу с момента заключения сторонами и будет действовать до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 декабря.

Напомним, проверка качества воды в родниках и колодцах Нижнего Тагила проводится регулярно. В конце лета — начале осени 2021 года эти работы проводила «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» из Челябинска.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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