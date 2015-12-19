Более 20 детей отравились в ярославской областной больнице
19 декабря 2015, 12:30Здоровье и экологияMaurice
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В инфекционную больницу Ярославля поступили 24 пациента - один взрослый и 23 ребенка в возрасте от восьми месяцев до 16 лет. В данный момент сотрудниками СК РФ проводится доследственная проверка.
Более 20 детей были доставлены с признаками отравления в Ярославле из областной детской клинической больницы в инфекционную больницу города, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
По данным следствия, всего 18 декабря в инфекционную больницу №1 поступили 24 пациента — один взрослый, остальные дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет.
По данному факту следственными органами СК РФ по Ярославской области проводится доследственная проверка говорится в сообщении.
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