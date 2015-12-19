Более 20 детей отравились в ярославской областной больнице

Более 20 детей были доставлены с признаками отравления в Ярославле из областной детской клинической больницы в инфекционную больницу города, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

По данным следствия, всего 18 декабря в инфекционную больницу №1 поступили 24 пациента — один взрослый, остальные дети в возрасте от 8 месяцев до 16 лет.