Наступившие выходные омрачены сообщением об ухудшении качества воздуха в Нижнем Тагиле

В эти выходные в Нижнем Тагиле создались условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе города. Объявлен первый уровень опасности. Это означает, что местами по городу могут создаться области, вредные для здоровья человека. Горожанам, а особенно детям, стоит избегать таких мест.