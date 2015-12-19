Наступившие выходные омрачены сообщением об ухудшении качества воздуха в Нижнем Тагиле
19 декабря 2015, 11:30Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает тагильчан об ухудшении качества воздуха в ближайшие два дня.
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти выходные в Нижнем Тагиле создались условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе города. Объявлен первый уровень опасности. Это означает, что местами по городу могут создаться области, вредные для здоровья человека. Горожанам, а особенно детям, стоит избегать таких мест.
Ожидается, что эти условия сохранятся до 10 часов утра 21 декабря. Затем состояние воздуха вернётся к своей обычной норме.
На неблагоприятный период тагильчанам стоит воздержаться от прогулок вблизи оживлённых трасс и предприятий города. Возможно, стоит провести время за городом, например, сходить покататься на лыжах.
© TagilCity.ru по материалам
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