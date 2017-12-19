Свалки и бродячих животных ликвидируют в городах России, где будет проводится ЧМ-2018

Вопрос об этом был поднят на совещании у вице-премьера по спорту, туризму и молодёжной политике Виталия Мутко, сообщает Life.ru. В своей работе администрации муниципалитетов должны будут обратить особое внимание на соответствующие обращения от местных жителей и публикации в СМИ.

Обеспокоенность чиновников вопросами экологии и безнадзорных животных легко понять. По самым скромным подсчетам, на улицах российских городов обитает порядка 2 миллионов брошенных животных. Во время проведения Чемпиона мира по футболу гости РФ могут случайно стать объектами нападения, например, собачьих стай. Это может неблагоприятно отразится на имидже страны.

Стоит заметить, что вице-премьер поручил решить проблему с безнадзорными животными гуманными методами. Координатор Всероссийского зоозащитного движения России Владислава Рогимова высказал опасения, что из-за отсутствия необходимой инфраструктуры власти на местах решат этот вопрос путём истребления животных:

Но в городах, где будут принимать чемпионат мира, нет такого количества приютов для приёма собак и питомников, не заложены деньги на их постройку и на отлов собак, содержание, вакцинацию, кормление и выпуск. Есть опасения, что животных будут убивать, -- сказал он на совещании.

Не менее остра проблема экологии. Так, жители Москвы уже вторую неделю вынуждены вдыхать смрад с закрытой свалки «Кучино». В Сочи, Нижнем Новгороде и Волгограде всё более актуальной становится проблема незаконных свалок. Вдобавок в Волгограде привычным для горожан зрелищем стали разлетающиеся от крупного местного металлургического предприятия оранжевые облака. А одна из крупнейших рек планеты — Волга — нуждается в оздоровлении.

Проблемы экологии, особенно те, что касаются загрязнения атмосферы, не чужды и Нижнему Тагилу. Жители города регулярно жалуются на химический запах воздуха, а специалисты Росгидромета сообщают о высоком уровне загрязнения атмосферы города. В апреле этого года на страницах портала TagilCity.ru было опубликовано большое расследование о том, чем дышат жители Нижнего Тагила, и что всех нас ждёт в будущем. А в ноябре 2017 года мэр Сергей Носов поставил одной из задач кардинально улучшить экологию в Нижнем Тагиле.